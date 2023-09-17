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Лукашенко запевняє, що білоруси – "найбільш миролюбна нація" і що там не буде війни

Катерина ТищенкоНеділя, 17 вересня 2023, 23:57
Лукашенко запевняє, що білоруси – найбільш миролюбна нація і що там не буде війни
Лукашенко, фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніякої війни в сучасних умовах на території країни не буде.

Джерело: Лукашенко на форумі "Ми – білоруси!", присвяченому Дню народної єдності, передає державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Звертаючись сьогодні до білорусів, як президент і головнокомандувач хочу вас запевнити: ми не хочемо воювати, і не будемо воювати. Жодної війни в сучасних умовах на території Білорусі не буде. Тому що це неможливо".

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Деталі: Водночас Лукашенко зазначив, що "якщо, не дай боже, щось трапиться, ми всі станемо Брестською фортецею, ми будемо до останнього солдата і людини-білоруса захищати свою землю".

Самопроголошений президент також запевнив представників сусідніх народів, зокрема українців, що білоруси – "найбільш миролюбна нація на землі".

"Хоч би які внутрішньополітичні події у наших сусідів відбувалися, народи, ще раз повторюю, поляки, литовці, латиші, українці, повинні розуміти: ми – найбільш миролюбна нація на землі. Ні атомною зброєю, ні якимись підрозділами – "Вагнер" тощо – ми не розмахуємо і нікому не погрожуємо", – заявив Лукашенко.

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Довідково: Як відомо, із території "миролюбної" Білорусі на Україну пішли російські війська на початку повномасштабного вторгнення РФ. Також із території Білорусі по Україні неодноразово завдавалися ракетні удари.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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