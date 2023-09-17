Лукашенко уверяет, что белорусы – "самая миролюбивая нация" и что там не будет войны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никакой войны в современных условиях на территории страны не будет.

Источник: Лукашенко на форуме "Мы – беларусы!", посвященном Дню народного единства, передает государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Обращаясь сегодня к белорусам, как президент и главнокомандующий хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет. Потому что это невозможно".

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Детали: При этом Лукашенко отметил, что "если, не дай бог, что-то-то случится, мы все станем Брестской крепостью, мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю".

Самопровозглашенный президент также заверил представителей соседних народов, в том числе украинцев, что белорусы – "самая миролюбивая нация на земле".

"Какие бы внутриполитические события у наших соседей ни происходили, народы, еще раз повторяю, поляки, литовцы, латыши, украинцы, должны понимать: мы – самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями – "Вагнер" и так далее – мы не размахиваем и никому не угрожаем", – заявил Лукашенко.

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Справочно: Как известно, с территории "миролюбивой" Беларуси на Украину пошли российские войска в начале полномасштабного вторжения РФ. Также с территории Беларуси по Украине неоднократно наносились ракетные удары.