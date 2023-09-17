Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко уверяет, что белорусы – "самая миролюбивая нация" и что там не будет войны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 сентября 2023, 23:57
Лукашенко уверяет, что белорусы – самая миролюбивая нация и что там не будет войны
Лукашенко, фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никакой войны в современных условиях на территории страны не будет.

Источник: Лукашенко на форуме "Мы – беларусы!", посвященном Дню народного единства, передает государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Обращаясь сегодня к белорусам, как президент и главнокомандующий хочу вас заверить: мы не хотим воевать, и не будем воевать. Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет. Потому что это невозможно".

Реклама:

Детали: При этом Лукашенко отметил, что "если, не дай бог, что-то-то случится, мы все станем Брестской крепостью, мы будем до последнего солдата и человека-белоруса защищать свою землю".

Самопровозглашенный президент также заверил представителей соседних народов, в том числе украинцев, что белорусы – "самая миролюбивая нация на земле".

"Какие бы внутриполитические события у наших соседей ни происходили, народы, еще раз повторяю, поляки, литовцы, латыши, украинцы, должны понимать: мы – самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями – "Вагнер" и так далее – мы не размахиваем и никому не угрожаем", – заявил Лукашенко.

ВИДЕО ДНЯ

Справочно: Как известно, с территории "миролюбивой" Беларуси на Украину пошли российские войска в начале полномасштабного вторжения РФ. Также с территории Беларуси по Украине неоднократно наносились ракетные удары.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты

РосСМИ нашли подтверждение гибели 33 тысяч российских военных в Украине

Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС

Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Сербский суд на год посадил за решетку экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

После протестов Кличко анонсировал сессию Киевсовета, где выделят деньги на ВСУ

Все новости...
Лукашенко
Путин встретился с Лукашенко: расскажет о Ким Чен Ыне и своей "стабильной" экономике
Лукашенко полетел к Путину
Европарламент призвал арестовать активы руководства Беларуси и передать Украине
Последние новости
08:06
Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов
08:02
Защитники "отминусовали" еще 470 оккупантов и 4 вражеских танка
07:52
В Одесской области ночью уничтожены два вражеских "Шахеды" – ВМС
07:38
Враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии
07:10
За минувшие сутки на фронте произошло 44 боевых столкновения – сводка
06:50
Болгария на два месяца запретила импорт украинского подсолнечника
05:56
ФСБ хочет расширить возможности слежки за пользователями российского интернета – ISW
05:02
США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом
04:14
На подлете к Белгороду ПВО сбила "воздушные цели" – губернатор
03:58
По Украине снова распространялась воздушная тревога
Все новости...
Реклама: