Росія підняла у повітря бомбардувальники, можливі пуски ракет – Повітряні сили
Понеділок, 18 вересня 2023, 00:49
Повітряні сили попередили, що росіяни підняли в повітря з Оленегорська до семи бомбардувальників Ту-95мс.
Джерело: Повітряні сили у Telegram
Дослівно: "Підтверджено зліт до семи Ту-95мс з Оленегорська. Можливі пуски крилатих ракет!"
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Деталі: Військові закликали стежити за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Що було раніше: Перед цим повітряна тривога була оголошена у південно-східних областях України.