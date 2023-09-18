Росія підняла у повітря бомбардувальники, можливі пуски ракет – Повітряні сили

Повітряні сили попередили, що росіяни підняли в повітря з Оленегорська до семи бомбардувальників Ту-95мс.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Підтверджено зліт до семи Ту-95мс з Оленегорська. Можливі пуски крилатих ракет!"

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Деталі: Військові закликали стежити за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що було раніше: Перед цим повітряна тривога була оголошена у південно-східних областях України.