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Росія підняла у повітря бомбардувальники, можливі пуски ракет – Повітряні сили

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 вересня 2023, 00:49
Росія підняла у повітря бомбардувальники, можливі пуски ракет – Повітряні сили
Фото: Getty Images

Повітряні сили попередили, що росіяни підняли в повітря з Оленегорська до семи бомбардувальників Ту-95мс.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Підтверджено зліт до семи Ту-95мс з Оленегорська. Можливі пуски крилатих ракет!"

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Деталі: Військові закликали стежити за повідомленнями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що було раніше: Перед цим повітряна тривога була оголошена у південно-східних областях України.

Теми: ракетний ударавіаУкраїнавійна
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