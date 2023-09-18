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Россия подняла в воздух бомбардировщики, возможны пуски ракет - Воздушные силы

Станислав ПогориловПонедельник, 18 сентября 2023, 00:49
Россия подняла в воздух бомбардировщики, возможны пуски ракет - Воздушные силы
Фото: Getty Images

Воздушные силы предупредили, что россияне подняли в воздух из Оленегорска до семи бомбардировщиков Ту-95мс.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Подтвержден взлет до семи Ту-95мс из Оленегорска. Возможны пуски крылатых ракет!"

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Детали: Военные призвали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что предшествовало: Перед этим воздушная тревога была объявлена в юго-восточных областях Украины.

Темы: ракетный ударавиаУкраинавойна
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