Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия подняла в воздух бомбардировщики, возможны пуски ракет - Воздушные силы

Станислав ПогориловПонедельник, 18 сентября 2023, 00:49
Россия подняла в воздух бомбардировщики, возможны пуски ракет - Воздушные силы
Фото: Getty Images

Воздушные силы предупредили, что россияне подняли в воздух из Оленегорска до семи бомбардировщиков Ту-95мс.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Подтвержден взлет до семи Ту-95мс из Оленегорска. Возможны пуски крылатых ракет!"

Реклама:

Детали: Военные призвали следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что предшествовало: Перед этим воздушная тревога была объявлена в юго-восточных областях Украины.

Темы: ракетный ударавиаУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоНад Украиной уничтожили 30 "Шахедов", в Винницкой области думали об эвакуации

Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов

дополненоВ Винницкой области раздались взрывы, есть прилеты

РосСМИ нашли подтверждение гибели 33 тысяч российских военных в Украине

Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС

Усик и Фьюри будут сражаться за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Все новости...
ракетный удар
Угроза применения ракет и управляемых авиабомб: в ряде областей объявляли тревогу
Утренний "фейерверк": командующий Воздушных сил показал сбитие ракеты РФ
ПВО сбила крылатую ракету россиян над Днепропетровщиной - ОВА
Последние новости
08:39
обновленоНад Украиной уничтожили 30 "Шахедов", в Винницкой области думали об эвакуации
08:28
На Херсонщине россияне за сутки ранили 3 гражданских, в Донецкой области – 7
08:06
Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов
08:02
Защитники "отминусовали" еще 470 оккупантов и 4 вражеских танка
07:38
Враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии
07:10
За минувшие сутки на фронте произошло 44 боевых столкновения – сводка
06:50
Болгария на два месяца запретила импорт украинского подсолнечника
05:56
ФСБ хочет расширить возможности слежки за пользователями российского интернета – ISW
05:02
США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом
04:14
На подлете к Белгороду ПВО сбила "воздушные цели" – губернатор
Все новости...
Реклама: