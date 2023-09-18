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Чутки про погане здоров’я Кадирова впливають на путінську стабільність в Чечні – ISW

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 вересня 2023, 03:21
Чутки про погане здоров’я Кадирова впливають на путінську стабільність в Чечні – ISW
Рамзан Кадиров, фото: Getty Images

Тривале занепокоєння станом здоров'я Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність президента Росії Володимира Путіна від підконтрольного Кремлю очільника Чечні у питанні збереження стабільності в регіоні, важають аналітики ISW.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Аналітики нагадують, що Головне управління розвідки України (ГУР) підтвердило, що Кадиров перебуває в дуже тяжкому стані, що викликало відповідні чутки серед російських мілблогерів та інсайдерських джерел.

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У той же час сам Кадиров спростував у відеоролику чутки про стан свого здоров'я.

"Дестабілізація правління Кадирова в Чечні стала б серйозним ударом по режиму Путіна, частково через те, що встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і криваву війну було ключовим для ранньої популярності Путіна в Росії", - підкреслили в ISW.

Аналітики зазначають, що Кадиров та інші російські чиновники можуть бути стурбовані тим, що постійні чутки про стан його здоров'я вплинуть на довгострокову стабільність його, а отже, і путінського контролю над Чечнею.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 17 вересня у соцмережах підконтрольного Кремлю глави Чечні Рамзана Кадирова вперше за два тижні з'явилося особисте відео на тлі чуток про різке погіршення його здоров'я і навіть смерть. У пості під відео йдеться: "Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, привести думки до ладу". Однак на самому відео Кадиров вимовляє більш абстрактний текст, він каже, що слухає Коран і пройшов кілька кілометрів.

Теми: Кадировздоров'яЧечня
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