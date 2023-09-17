На тлі чуток про тяжкий стан і смерть Кадирова в його соцмережах з'явилося відео

У соцмережах підконтрольного Кремлю глави Чечні Рамзана Кадирова вперше за два тижні з'явилося особисте відео на тлі чуток про різке погіршення його здоров'я і навіть смерть.

Джерело: Кадиров у Telegram, "Агентство", "Медуза"

Деталі: На відео, опублікованому в неділю, Кадиров під дощем йде асфальтовою доріжкою. На одному з двох опублікованих відео видно будівлю, схожу на резиденцію Кадирова в Грозному. За даними сервісів "Яндекс.Погода" і "Гісметео", у неділю в Грозному – близько 16 градусів, дощ.

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У пості під відео йдеться: "Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, привести думки до ладу". Однак на самому відео Кадиров вимовляє більш абстрактний текст, він каже, що слухає Коран і пройшов кілька кілометрів.

До цього останні відео з Кадировим, на яких можна визначити час зйомки, з'являлися в його акаунтах і на республіканському держканалі понад два тижні тому, свідчить аналіз "Агентства".

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Чутки про різке погіршення здоров'я Кадирова почали поширюватися в четвер увечері: одне з таких повідомлень з'явилося в опозиційному чеченському телеграм-каналі NIYSO, який у ніч на 15 вересня повідомив, що Кадиров впав у кому.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов у п'ятницю також заявляв, що Кадиров перебуває в дуже тяжкому стані.

Через кілька годин після заяви Юсова в соцмережах Кадирова і його помічника Умара Даудова з'явилося 10-секундне відео, на якому Кадирова в компанії з близькими показують зі спини. Коли записано це відео, зрозуміти неможливо, проте пропагандисти РИА Новости, "Московский комсомолец" і "Царьград" про нього написали.

До неділі останні відео в соцмережах Кадирова, на його офіційному сайті та на сайті ЧДТРК "Грозний", за якими можна підтвердити час зйомки, були датовані 1 вересня. У ролику Кадиров присутній на лінійці на честь початку навчального року в Грозненському центрі освіти.

Після 1 вересня Кадиров не з'являвся на відео або фото, які пов'язані з актуальними подіями. У його каналах такі події коментувалися тільки текстовими повідомленнями.

8 вересня в соцмережах було опубліковано відео прогулянки з сім'єю і його пробіжки, 9 вересня - запис спілкування з онуком Юсуфом, 10 вересня - ролик із зустрічі з мамою, 12 вересня - відео поїздки до глави уряду Чечні Магомеда Даудова. На жодному з відео Кадиров не вимовляє ані слова. Ідентифікувати час запису роликів неможливо.

Як пише "Медуза", у неділю, вже після публікації відео в телеграм-каналі Кадирова, чеченський правозахисник і опозиціонер Абубакар Янгулбаєв написав, що Кадиров помер. Жодних доказів, як і посилань на джерело інформації, він не навів.