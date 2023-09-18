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Слухи о плохом здоровье Кадырова влияют на путинскую стабильность в Чечне - ISW

Станислав ПогориловПонедельник, 18 сентября 2023, 03:21
Слухи о плохом здоровье Кадырова влияют на путинскую стабильность в Чечне - ISW
Рамзан Кадыров, фото: Getty Images

Длительное беспокойство состоянием здоровья Рамзана Кадырова в российском информационном пространстве подчеркивает зависимость президента России Владимира Путина от подконтрольного Кремлю главы Чечни в вопросе сохранения стабильности в регионе, считают аналитики ISW.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Аналитики напоминают, что Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило, что Кадыров находится в очень тяжелом состоянии, что вызвало соответствующие слухи среди российских милблоггеров и инсайдерских источников.

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В то же время сам Кадыров опроверг в видеоролике слухи о состоянии своего здоровья.

"Дестабилизация правления Кадырова в Чечне стала бы серьезным ударом по режиму Путина, отчасти из-за того, что установление стабильности в Чечне через жестокую и кровавую войну было ключевым для ранней популярности Путина в России", - подчеркнули в ISW.

Аналитики отмечают, что Кадыров и другие российские чиновники могут быть обеспокоены тем, что постоянные слухи о состоянии его здоровья повлияют на долгосрочную стабильность его, а следовательно, и путинского контроля над Чечней.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 17 сенября в соцсетях подконтрольного Кремлю главы Чечни Рамзана Кадырова впервые за две недели появилось личное видео на фоне слухов о резком ухудшении его здоровья и даже смерти. В посте под видео говорится: "Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок". Однако на самом видео Кадыров произносит более абстрактный текст, он говорит, что слушает Коран и прошел пару километров.

Темы: КадыровздоровьеЧечня
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