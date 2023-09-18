По всій Україні звучала повітряна тривога через пуски росіянами крилатих ракет

Через пуски крилатих ракет росіянами по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали, що росіяни підняли в повітря з Оленегорська до семи бомбардувальників Ту-95мс. Наразі тривогу відмінили.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили у Telegram

Дослівно: Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС".

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Деталі: Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що група ракет рухається зі сходу у південно-західному напрямку (курс може змінюватись).