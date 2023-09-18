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По всей Украине звучала воздушная тревога из-за пусков россиянами крылатых ракет

Станислав ПогориловПонедельник, 18 сентября 2023, 05:19
По всей Украине звучала воздушная тревога из-за пусков россиянами крылатых ракет
Фото: Getty Images

Из-за пусков крылатых ракет россиянами по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Перед этим Воздушные силы предупредили, что россияне подняли в воздух из Оленегорска до семи бомбардировщиков Ту-95мс. В настоящее время тревогу отменили.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС".

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Детали: Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

Позже Воздушные силы сообщили, что группа ракет движется с востока в юго-западном направлении (курс может меняться).

Темы: воздушная тревогаракетный ударУкраинавойна
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