По всей Украине звучала воздушная тревога из-за пусков россиянами крылатых ракет
Понедельник, 18 сентября 2023, 05:19
Из-за пусков крылатых ракет россиянами по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Перед этим Воздушные силы предупредили, что россияне подняли в воздух из Оленегорска до семи бомбардировщиков Ту-95мс. В настоящее время тревогу отменили.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram
Дословно: Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС".
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Детали: Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.
Позже Воздушные силы сообщили, что группа ракет движется с востока в юго-западном направлении (курс может меняться).