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Зеленський про контрнаступ: Треба йти вперед і не давати Путіну перепочинку

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 вересня 2023, 05:55
Зеленський про контрнаступ: Треба йти вперед і не давати Путіну перепочинку
Володимир Зеленський, Скотт Пеллі, фото:60 Minutes

Президент Володимир Зеленський у передачі "60 хвилин" Скотта Пеллі телекомпанії СBS прокоментував повільний прогрес під час контрнаступу, за його словами, зараз захисникам важливо просуватись вперед хоч на невеликі відстані і не давати перепочинку президенту країни-агресора.

Джерело: СBS

Пряма мова Зеленського: "Ми повинні звільнити нашу територію якомога більше і рухатися вперед, навіть якщо це менше (півмилі) або (сто) метрів, ми повинні це зробити. Ми не повинні давати Путіну перепочинку".

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Деталі: Зеленський визнає, що прогрес у контрнаступі повільний, але, за його словами, війська продовжують рух вперед. Наразі лінія фронту перетворилася на артилерійську дуель, де росіяни і українці випускають по 40 000 снарядів на день. Війна з використанням безпілотників також сповільнила прогрес.

"Це складна ситуація. Я буду з вами абсолютно відвертим. У нас є ініціатива. Це плюс. Ми зупинили російський наступ і перейшли в контрнаступ. І незважаючи на це, він не дуже швидкий. Важливо, що ми щодня просуваємося вперед і звільняємо території", - підкреслив президент.

Також ведучий запитав Зеленського, чого Путін добивається, вбиваючи цивільних.

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"Зламати (нас). І обираючи цивільні цілі, Путін хотів досягти саме цього - зламати (нас). Цій людині (Путіну – ред.), яка пройшла свій шлях з такими кривавими діями, з усім, що вона говорила, не можна довіряти. Такій людині не можна довіряти, тому що вона вже давно не є людиною", - зазначив Зеленський.

Що передувало: У неділю Сили оборони звільнили населений пункт Кліщіївка на Бахмутському напрямку Донецької області.

Теми: ЗеленськийконтрнаступвійнаРосія
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