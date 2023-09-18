Зеленский о контрнаступлении: Надо идти вперед и не давать Путину передышки

Президент Владимир Зеленский в передаче "60 минут" Скотта Пелли телекомпании СBS прокомментировал медленный прогресс во время контрнаступления, по его словам, сейчас защитникам важно продвигаться вперед хоть на небольшие расстояния и не давать передышки президенту страны-агрессора.

Источник: СBS

Прямая речь Зеленского: "Мы должны освободить нашу территорию как можно больше и двигаться вперед, даже если это меньше (полмили) или (сто) метров, мы должны это сделать. Мы не должны давать Путину передышки".

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Детали: Зеленский признает, что прогресс в контрнаступлении медленный, но, по его словам, войска продолжают движение вперед. Сейчас линия фронта превратилась в артиллерийскую дуэль, где россияне и украинцы выпускают по 40 000 снарядов в день. Война с использованием беспилотников также замедлила прогресс.

"Это сложная ситуация. Я буду с вами абсолютно откровенным. У нас есть инициатива. Это плюс. Мы остановили российское наступление и перешли в контрнаступление. И несмотря на это, оно не очень быстрое. Важно, что мы ежедневно продвигаемся вперед и освобождаем территории", - подчеркнул президент.

Также ведущий спросил Зеленского, чего Путин добивается, убивая гражданских.

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"Сломать (нас). И выбирая гражданские цели, Путин хотел достичь именно этого - сломать (нас). Этому человеку (Путину - ред.), который прошел свой путь с такими кровавыми действиями, со всем, что он говорил, нельзя доверять. Такому человеку нельзя доверять, потому что он уже давно не является человеком", - отметил Зеленский.

Что предшествовало: В воскресенье Силы обороны освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении Донецкой области.