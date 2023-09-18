Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар росіян по Хмельниччині: уламки збитих ракет пошкодили будинки і колію

Ірина БалачукПонеділок, 18 вересня 2023, 09:33
Удар росіян по Хмельниччині: уламки збитих ракет пошкодили будинки і колію
ЗРК Patriot. Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ

На Хмельниччині під час повітряної тривоги вночі 18 вересня чули вибухи − це працювала ППО, проте внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження будинків, підприємства та залізниці.

Джерело: Хмельницька ОВА з посилання на першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна у Telegram

Пряма мова Тюріна: "В області було чутно вибухи. Працює ППО".

Реклама:

Деталі: Детальнішу інформацію він пообіцяв надати згодом.  

Оновлено від 9:33: Пізніше Тюрін повідомив, що внаслідок збиття ракет вибуховою хвилею пошкоджені дахи та вікна у кількох домоволодіннях.

Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу загасили працівники ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

Також уламками пошкоджена залізнична колія. Наразі там розпочали відновлювальні роботи.

Передісторія:

Теми: ХмельниччинавибухППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСпецоперація "Бариня": ГУР завербувало російського військового

До Вірменії виїхало вже понад 80% населення Карабаху

Африка хоче розмістити на своїй території виробництво української зброї – Кулеба

Через нічні обстріли затримується 9 поїздів

РосЗМІ знайшли підтвердження загибелі 33 тисяч російських військових в Україні

Україна пішла на поступку Угорщині, щоб розблокувати 500 млн євро з військового фонду ЄС

Усі новини...
Хмельниччина
На Хмельниччині директорку та лікарку приватної лікарні підозрюють у наданні фіктивних послуг
РФ шукає бомбардувальники України після подій в Криму – Ігнат про атаку на Хмельниччину
Повітряні сили вночі знищили всі 17 "Шахедів", які атакували Хмельниччину
Останні новини
15:46
За рік продав 10 тисяч рецептів на метадон – поліція оголосила підозру лікарю-наркологу
15:35
У Бундестазі заявили, що Україна має право бити ракетами по території РФ
15:20
Мер румунського міста проти сповіщень про повітряну тривогу: Наче у стані війни
15:11
Made in Pakistan: хто і як заробляє на виробництві футбольних м’ячів
15:06
Від початку великої війни сапери очистили майже 10 тисяч гектарів с/г угідь
14:57
Медведєв погрожує захопити більше українських регіонів
14:37
Нова посол ЄС назвала пріоритети реформ України в антикорупційній сфері
14:33
ФОТОВ Ізраїлі археологи виявили гробницю грецької куртизанки
14:29
Білорусь готує зустріч іноземних дипломатів із депортованими з України дітьми – МЗС
14:09
Британська розвідка: РФ планує і далі використовувати лояльних "вагнерівців"
Усі новини...
Реклама: