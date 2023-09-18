Удар росіян по Хмельниччині: уламки збитих ракет пошкодили будинки і колію

На Хмельниччині під час повітряної тривоги вночі 18 вересня чули вибухи − це працювала ППО, проте внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження будинків, підприємства та залізниці.

Джерело: Хмельницька ОВА з посилання на першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна у Telegram

Пряма мова Тюріна: "В області було чутно вибухи. Працює ППО".

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Деталі: Детальнішу інформацію він пообіцяв надати згодом.

Оновлено від 9:33: Пізніше Тюрін повідомив, що внаслідок збиття ракет вибуховою хвилею пошкоджені дахи та вікна у кількох домоволодіннях.

Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу загасили працівники ДСНС.

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Також уламками пошкоджена залізнична колія. Наразі там розпочали відновлювальні роботи.

Передісторія: