Удар росіян по Хмельниччині: уламки збитих ракет пошкодили будинки і колію
На Хмельниччині під час повітряної тривоги вночі 18 вересня чули вибухи − це працювала ППО, проте внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження будинків, підприємства та залізниці.
Джерело: Хмельницька ОВА з посилання на першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна у Telegram
Пряма мова Тюріна: "В області було чутно вибухи. Працює ППО".
Деталі: Детальнішу інформацію він пообіцяв надати згодом.
Оновлено від 9:33: Пізніше Тюрін повідомив, що внаслідок збиття ракет вибуховою хвилею пошкоджені дахи та вікна у кількох домоволодіннях.
Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу загасили працівники ДСНС.
Також уламками пошкоджена залізнична колія. Наразі там розпочали відновлювальні роботи.
Передісторія:
- Уночі 18 вересня Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили групу ракет по Україні. У всіх областях країни оголошували повітряну тривогу.