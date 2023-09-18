Удар россиян по Хмельницкой области: обломки сбитых ракет повредили дома и ж/д пути
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги ночью 18 сентября слышали взрывы − это работала ПВО, однако в результате падения обломков ракет есть повреждения домов, предприятия и железной дороги.
Источник: Хмельницкая ОВА со ссылкой на первого заместителя начальника ОВА Сергея Тюрина в Telegram
Прямая речь Тюрина: "В области были слышны взрывы. Работает ПВО".
Детали: Более подробную информацию он пообещал предоставить позже.
Обновлено от 9:33: Позже Тюрин сообщил, что в результате сбивания ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях.
Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар потушили работники ГСЧС.
Также обломками повреждена железнодорожная колея. Сейчас там начали восстановительные работы.
Предыстория:
- Ночью 18 сентября Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили группу ракет по Украине. Во всех областях страны объявляли воздушную тревогу.