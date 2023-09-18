Удар россиян по Хмельницкой области: обломки сбитых ракет повредили дома и ж/д пути

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги ночью 18 сентября слышали взрывы − это работала ПВО, однако в результате падения обломков ракет есть повреждения домов, предприятия и железной дороги.

Источник: Хмельницкая ОВА со ссылкой на первого заместителя начальника ОВА Сергея Тюрина в Telegram

Прямая речь Тюрина: "В области были слышны взрывы. Работает ПВО".

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Детали: Более подробную информацию он пообещал предоставить позже.

Обновлено от 9:33: Позже Тюрин сообщил, что в результате сбивания ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях.

Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар потушили работники ГСЧС.

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Также обломками повреждена железнодорожная колея. Сейчас там начали восстановительные работы.

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