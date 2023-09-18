Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар россиян по Хмельницкой области: обломки сбитых ракет повредили дома и ж/д пути

Ирина БалачукПонедельник, 18 сентября 2023, 09:33
Удар россиян по Хмельницкой области: обломки сбитых ракет повредили дома и ж/д пути
ЗРК Patriot. Фото иллюстративное из Facebook Командования Воздушных сил ВСУ

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги ночью 18 сентября слышали взрывы − это работала ПВО, однако в результате падения обломков ракет есть повреждения домов, предприятия и железной дороги.

Источник: Хмельницкая ОВА со ссылкой на первого заместителя начальника ОВА Сергея Тюрина в Telegram

Прямая речь Тюрина: "В области были слышны взрывы. Работает ПВО".

Реклама:

Детали: Более подробную информацию он пообещал предоставить позже.

Обновлено от 9:33: Позже Тюрин сообщил, что в результате сбивания ракет взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях.

Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар потушили работники ГСЧС.

ВИДЕО ДНЯ

Также обломками повреждена железнодорожная колея. Сейчас там начали восстановительные работы.

Предыстория:

Темы: ХмельнитчинавзрывПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпецоперация "Барыня": ГУР завербовало российского военного

В Армению выехало уже более 80% населения Карабаха

Африка хочет разместить на своей территории производство украинского оружия – Кулеба

Из-за ночных обстрелов задерживается 9 поездов

РосСМИ нашли подтверждение гибели 33 тысяч российских военных в Украине

Украина пошла на уступку Венгрии, чтобы разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС

Все новости...
Хмельнитчина
На Хмельнитчине директора и врача частной больницы подозревают в предоставлении фиктивных услуг
РФ ищет бомбардировщики Украины после событий в Крыму – Игнат об атаке на Хмельнитчину
Воздушные силы ночью уничтожили все 17 "Шахедов", которые атаковали Хмельницкую область
Последние новости
15:20
Мэр румынского города против извещений о воздушной тревоге: Как будто в состоянии войны
15:11
Made in Pakistan: кто и как зарабатывает на производстве футбольных мячей
15:06
С начала большой войны саперы очистили почти 10 тысяч гектаров с/х угодий
14:57
Медведев грозится захватить больше украинских регионов
14:37
Новый посол ЕС назвала приоритеты реформ Украины в антикоррупционной сфере
14:33
ФОТОВ Израиле археологи обнаружили гробницу греческой куртизанки
14:29
Беларусь готовит встречу иностранных дипломатов с депортированными из Украины детьми – МИД
14:09
Британская разведка: РФ планирует и дальше использовать лояльных "вагнеровцев"
13:45
Генсек НАТО: Героизмом ракеты не собьешь, Украине нужны возможности
13:35
Оккупанты разобрали теплогенерирующее предприятие в Северодонецке
Все новости...
Реклама: