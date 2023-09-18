Вночі сили ППО збили всі випущені росіянами ракети і 18 безпілотників

У ніч на 18 вересня окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами, захисники збили 18 безпілотників і 17 ракет.

Джерело: Сили оборони півдня України, Повітряні сили

Дослівно: "У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

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"Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування".

Деталі: Також окупанти здійснили пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області.

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Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .

Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Сили оборони півдня повідомили, що вночі під ударом було Подунав'я: "Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано".

Крім того, внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідували.