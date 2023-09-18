Вночі сили ППО збили всі випущені росіянами ракети і 18 безпілотників
У ніч на 18 вересня окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами, захисники збили 18 безпілотників і 17 ракет.
Джерело: Сили оборони півдня України, Повітряні сили
Дослівно: "У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
"Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.
18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування".
Деталі: Також окупанти здійснили пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області.
Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .
Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.
Сили оборони півдня повідомили, що вночі під ударом було Подунав'я: "Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано".
Крім того, внаслідок бойової роботи уламки збитого БпЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Вогонь оперативно ліквідували.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у Telegram відео роботи української ППО уночі 18 вересня і подякував оборонцям за успішну роботу. На відео зафіксовані 2 влучання по ворожих цілях. Олещук додав, що третю ціль також уразили pic.twitter.com/FVHsDnpheu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2023