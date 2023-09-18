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Ночью силы ПВО сбили все выпущенные россиянами ракеты и 18 беспилотников

Алена МазуренкоПонедельник, 18 сентября 2023, 08:38
Ночью силы ПВО сбили все выпущенные россиянами ракеты и 18 беспилотников

В ночь на 18 сентября оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами, защитники сбили 18 беспилотников и 17 ракет.

Источник: Силы обороны юга УкраиныВоздушные силы

Дословно: "В ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

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"Шахеды" летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск - рф и мыс Чауда - ВОТ Крым). Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей.

18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования".

Детали: Также оккупанты осуществили пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгоградской области.

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Задействовано восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

Все 17 - уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Силы обороны юга сообщили, что ночью под ударом было Подунавье: "Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской громады. Возник пожар, который оперативно ликвидирован".

Кроме того, в результате боевой работы обломки сбитого БПЛА вызвали возгорание двухэтажного здания, которое не эксплуатируется, в Снигиревской громаде на Николаевщине. Огонь оперативно ликвидировали.

Темы: войнаПВО
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