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Зеленський: Знаю, де ми збираємось прорвати російські лінії оборони

Ірина БалачукПонеділок, 18 вересня 2023, 11:38
Зеленський: Знаю, де ми збираємось прорвати російські лінії оборони
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський запевнив, що йому наразі відомо, де Сили оборони зможуть прорвати російську оборону, але говорити про це не буде.

Джерело: президент в інтерв’ю CBS

Пряма мова Зеленського: "Дехто не розуміє, що таке іти вперед там, де близько 200 тисяч військових Росії. Це на сході держави. Це сьогодні відбувається. Так, усі хочуть, щоби прорвали ми лінії оборони. Ми цього дуже хочемо. Прорвати лінії оборони - нелегкий шлях. Це буде. Я в цьому впевнений. Я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу про це говорити.. вибачте, бо знаю, де ми збираємось прорвати − і потужно прорвати".   

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Деталі: Президент додав, що дуже надіється, що це відбудеться, і вірить в українських воїнів.

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Теми: Зеленськийконтрнаступвійна
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