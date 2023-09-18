Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Знаю, где мы собираемся прорвать российские линии обороны

Ирина БалачукПонедельник, 18 сентября 2023, 11:38
Зеленский: Знаю, где мы собираемся прорвать российские линии обороны
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заверил, что ему уже известно, где Силы обороны смогут прорвать российскую оборону, но говорить об этом не будет.

Источник: президент в интервью CBS

Прямая речь Зеленского: "Некоторые не понимают, что такое идти вперед там, где около 200 тысяч военных России. Это на востоке государства. Это сегодня происходит. Да, все хотят, чтобы прорвали мы линии обороны. Мы этого очень хотим.

Реклама:

Прорвать линии обороны − нелегкий путь. Это будет. Я в этом уверен. Я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу об этом говорить… извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать − и мощно прорвать".  

Детали: Президент добавил, что очень надеется, что это произойдет, и верит в украинских воинов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Зеленскийконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНа столичной Шулявке обвалился мост

Буданов рассказал о совещании в России перед войной, где сомневались насчет нападения

видеоБоррель с необъявленным визитом прибыл в Одессу

фотоСпецоперация "Барыня": ГУР завербовало российского военного

В Армению выехало уже более 80% населения Карабаха

Африка хочет разместить на своей территории производство украинского оружия – Кулеба

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Путин может снова угрожать ядерным оружием с начала холодов
Зеленский о контрнаступлении: Надо идти вперед и не давать Путину передышки
Зеленский: Интернаты – это должно быть точно не про Украину
Последние новости
19:10
Руководитель торговли ЕС: Пошлины на электромобили после Brexit пойдут только на пользу Китая
18:48
фотоКонстантиновка: россияне попали авиабомбой в место, где гуляли дети - одного ранили
18:25
18:06
Баку отреагировал на иск Еревана в ООН из-за дискриминации армян в Карабахе
17:47
фотоВ Ивано-Франковской области взорвался нефтепровод, есть пострадавшие
17:40
Евросоюз и Молдова подписали соглашение о статусе миссии ЕС в стране
17:26
ФОТОВ Буче неизвестные облили краской мурал – полиция нашла злоумышленника
17:16
фотоНа столичной Шулявке обвалился мост
17:00
Буданов рассказал о совещании в России перед войной, где сомневались насчет нападения
16:42
На Харьковщине из-за боевых действий без света остаются 28 тысяч потребителей
Все новости...
Реклама: