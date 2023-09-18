Зеленский: Знаю, где мы собираемся прорвать российские линии обороны

Президент Владимир Зеленский заверил, что ему уже известно, где Силы обороны смогут прорвать российскую оборону, но говорить об этом не будет.

Источник: президент в интервью CBS

Прямая речь Зеленского: "Некоторые не понимают, что такое идти вперед там, где около 200 тысяч военных России. Это на востоке государства. Это сегодня происходит. Да, все хотят, чтобы прорвали мы линии обороны. Мы этого очень хотим.

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Прорвать линии обороны − нелегкий путь. Это будет. Я в этом уверен. Я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу об этом говорить… извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать − и мощно прорвать".

Детали: Президент добавил, что очень надеется, что это произойдет, и верит в украинских воинов.

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