Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова, им найдут замену

18 сентября Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.

Источник: министр кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Дословно: "На своем заседании 18 сентября Кабинет Министров Украины принял распоряжение:

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Об увольнении

Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя министра обороны Украины

Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя министра обороны Украины

Маляр Анны Васильевны с должности заместителя министра обороны Украины

Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя министра обороны Украины

Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции

Дейнеги Виталия Олеговича с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря министерства обороны".

Детали: По закону Украины об органах исполнительной власти в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра освобождаются от должностей Кабинетом министров.

Обновлено: Высокопоставленные источники УП в правительстве, говорят, что все замы написали заявления на увольнение добровольно после просьбы Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся. Сейчас продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители министра обороны.

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Источник, приближенный к Минобороны, отметил, что "идет полное обновление".

Напомним:

5 сентября Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны.

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