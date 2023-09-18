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Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова, им найдут замену

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 12:14
Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова, им найдут замену
фото: army inform

18 сентября Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.

Источник: министр кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Дословно: "На своем заседании 18 сентября Кабинет Министров Украины принял распоряжение:

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Об увольнении

  • Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя министра обороны Украины
  • Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя министра обороны Украины
  • Маляр Анны Васильевны с должности заместителя министра обороны Украины
  • Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя министра обороны Украины
  • Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции
  • Дейнеги Виталия Олеговича с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
  • Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря министерства обороны".

Детали: По закону Украины об органах исполнительной власти в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра освобождаются от должностей Кабинетом министров.

Обновлено: Высокопоставленные источники УП в правительстве, говорят, что все замы написали заявления на увольнение добровольно после просьбы Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся. Сейчас продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители министра обороны.

ВИДЕО ДНЯ

Источник, приближенный к Минобороны, отметил, что "идет полное обновление".

Напомним:

Узнать больше: "Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова"

Темы: МинобороныКабинет министров
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