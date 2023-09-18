Кабмин уволил Маляр и остальных замов Резникова, им найдут замену
18 сентября Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.
Источник: министр кабинета министров Олег Немчинов в Telegram
Дословно: "На своем заседании 18 сентября Кабинет Министров Украины принял распоряжение:
Об увольнении
- Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя министра обороны Украины
- Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя министра обороны Украины
- Маляр Анны Васильевны с должности заместителя министра обороны Украины
- Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя министра обороны Украины
- Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции
- Дейнеги Виталия Олеговича с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
- Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря министерства обороны".
Детали: По закону Украины об органах исполнительной власти в случае увольнения министра первый заместитель министра и заместители министра освобождаются от должностей Кабинетом министров.
Обновлено: Высокопоставленные источники УП в правительстве, говорят, что все замы написали заявления на увольнение добровольно после просьбы Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся. Сейчас продолжаются консультации относительно кандидатов в заместители министра обороны.
Источник, приближенный к Минобороны, отметил, что "идет полное обновление".
Напомним:
- 5 сентября Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны.
Узнать больше: "Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова"