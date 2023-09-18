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Буданов спрогнозував, коли в Росії вичерпається зброя для війни

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 12:30
Буданов спрогнозував, коли в Росії вичерпається зброя для війни
Кирило Буданов, фото Дмитра Ларіна, УП

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що за умови продовження загарбницької війни проти України російська економіка "протримається" лише до 2025 року, а потік зброї в агресора вичерпається в 2026 році або раніше.

Джерело: Буданов в інтерв’ю The Economist

Деталі: На тлі повідомлень про те, що Росія готова посилити свою мобілізаційну кампанію, Буданов зазначив, що чисельність особового складу – це єдина очевидна перевага, яку Росія все ще зберігає над Україною.

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"Людські ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", – сказав він.

Що стосується інших складових військових зусиль, то, вважає Буданов, російські ресурси вичерпуються, і скоро настане час розплати. За його словами, російська економіка протримається лише до 2025 року, а потік зброї вичерпається в 2026 році, "можливо, раніше".

Керівник ГУР вважає переговори президента РФ Володимира Путіна з Північною Кореєю є очевидним свідченням його проблем.

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"Якщо все гаразд і Росія має достатньо ресурсів, чому вони шукають їх по всьому світу? Відповідь очевидна – видобувати більше нічого", – сказав він.

При цьому Буданов визнає, що Україна також ризикує вичерпати власні ресурси.

"Ми залежні від зовнішніх гравців. Росія більше залежить від самої себе", – говорить він.

Водночас він відкинув думку, що підтримка України з боку партнерів може невдовзі зменшитися. Буданов заявив, що має "хороші розвіддані" про політичні реалії на Заході.

"Досі абсолютно невизначено, як довго Захід зможе підтримувати достатній запас ресурсів для нас… Склади в західних країнах не зовсім порожні, хто б що не говорив. Ми, як розвідка, бачимо це дуже чітко", – запевнив він.

Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом до настання зими.

Теми: БудановРосіязброявійна
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