Буданов спрогнозував, коли в Росії вичерпається зброя для війни

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов переконаний, що за умови продовження загарбницької війни проти України російська економіка "протримається" лише до 2025 року, а потік зброї в агресора вичерпається в 2026 році або раніше.

Джерело: Буданов в інтерв’ю The Economist

Деталі: На тлі повідомлень про те, що Росія готова посилити свою мобілізаційну кампанію, Буданов зазначив, що чисельність особового складу – це єдина очевидна перевага, яку Росія все ще зберігає над Україною.

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"Людські ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", – сказав він.

Що стосується інших складових військових зусиль, то, вважає Буданов, російські ресурси вичерпуються, і скоро настане час розплати. За його словами, російська економіка протримається лише до 2025 року, а потік зброї вичерпається в 2026 році, "можливо, раніше".

Керівник ГУР вважає переговори президента РФ Володимира Путіна з Північною Кореєю є очевидним свідченням його проблем.

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"Якщо все гаразд і Росія має достатньо ресурсів, чому вони шукають їх по всьому світу? Відповідь очевидна – видобувати більше нічого", – сказав він.

При цьому Буданов визнає, що Україна також ризикує вичерпати власні ресурси.

"Ми залежні від зовнішніх гравців. Росія більше залежить від самої себе", – говорить він.

Водночас він відкинув думку, що підтримка України з боку партнерів може невдовзі зменшитися. Буданов заявив, що має "хороші розвіддані" про політичні реалії на Заході.

"Досі абсолютно невизначено, як довго Захід зможе підтримувати достатній запас ресурсів для нас… Склади в західних країнах не зовсім порожні, хто б що не говорив. Ми, як розвідка, бачимо це дуже чітко", – запевнив він.

Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Буданов заявив, що Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом до настання зими.