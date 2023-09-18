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Буданов спрогнозировал, когда у России иссякнет оружие для войны

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 12:30
Буданов спрогнозировал, когда у России иссякнет оружие для войны
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что при условии продолжения захватнической войны против Украины российская экономика "продержится" лишь до 2025 года, а поток оружия у агрессора иссякнет в 2026 году или раньше.

Источник: Буданов в интервью The Economist

Детали: На фоне сообщений о том, что Россия готова усилить свою мобилизационную кампанию, Буданов отметил, что численность личного состава – это единственное очевидное преимущество, которое Россия все еще сохраняет над Украиной.

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"Человеческие ресурсы в России, условно говоря, неограниченные. Качество низкое, но количество достаточное", – сказал он.

Что касается других составляющих военных усилий, то, считает Буданов, российские ресурсы исчерпываются, и скоро наступит время расплаты. По его словам, российская экономика продержится лишь до 2025 года, а поток оружия иссякнет в 2026 году, "возможно, раньше".

Руководитель ГУР считает переговоры президента РФ Владимира Путина с Северной Кореей очевидным свидетельством его проблем.

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"Если все в порядке и Россия имеет достаточно ресурсов, почему они ищут их по всему миру? Ответ очевиден – добывать больше нечего", – сказал он.

При этом Буданов признает, что Украина также рискует исчерпать собственные ресурсы.

"Мы зависимы от внешних игроков. Россия больше зависит от самой себя", – говорит он.

В то же время, он отверг мнение, что поддержка Украины со стороны партнеров может вскоре уменьшиться. Буданов заявил, что имеет "хорошие разведданные" о политических реалиях на Западе.

"До сих пор совершенно неопределенно, как долго Запад сможет поддерживать достаточный запас ресурсов для нас... Склады в западных странах не совсем пустые, кто бы что ни говорил. Мы, как разведка, видим это очень четко", - заверил он.

Что предшествовало: В этом же интервью Буданов заявил, что Силы обороны могут успеть разорвать сухопутный коридор России с оккупированным Крымом до наступления зимы.

Темы: БудановРосcияоружиевойна
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