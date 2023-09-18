Буданов спрогнозировал, когда у России иссякнет оружие для войны

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что при условии продолжения захватнической войны против Украины российская экономика "продержится" лишь до 2025 года, а поток оружия у агрессора иссякнет в 2026 году или раньше.

Источник: Буданов в интервью The Economist

Детали: На фоне сообщений о том, что Россия готова усилить свою мобилизационную кампанию, Буданов отметил, что численность личного состава – это единственное очевидное преимущество, которое Россия все еще сохраняет над Украиной.

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"Человеческие ресурсы в России, условно говоря, неограниченные. Качество низкое, но количество достаточное", – сказал он.

Что касается других составляющих военных усилий, то, считает Буданов, российские ресурсы исчерпываются, и скоро наступит время расплаты. По его словам, российская экономика продержится лишь до 2025 года, а поток оружия иссякнет в 2026 году, "возможно, раньше".

Руководитель ГУР считает переговоры президента РФ Владимира Путина с Северной Кореей очевидным свидетельством его проблем.

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"Если все в порядке и Россия имеет достаточно ресурсов, почему они ищут их по всему миру? Ответ очевиден – добывать больше нечего", – сказал он.

При этом Буданов признает, что Украина также рискует исчерпать собственные ресурсы.

"Мы зависимы от внешних игроков. Россия больше зависит от самой себя", – говорит он.

В то же время, он отверг мнение, что поддержка Украины со стороны партнеров может вскоре уменьшиться. Буданов заявил, что имеет "хорошие разведданные" о политических реалиях на Западе.

"До сих пор совершенно неопределенно, как долго Запад сможет поддерживать достаточный запас ресурсов для нас... Склады в западных странах не совсем пустые, кто бы что ни говорил. Мы, как разведка, видим это очень четко", - заверил он.

Что предшествовало: В этом же интервью Буданов заявил, что Силы обороны могут успеть разорвать сухопутный коридор России с оккупированным Крымом до наступления зимы.