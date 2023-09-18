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В Україні вбили командира російської бригади десантників

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 13:14
В Україні вбили командира російської бригади десантників
фото з Telegram Ходаковського

Бойовики окупованої Донеччини повідомили про загибель командира 31-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Росії.

Джерело: командир батальйону "Восток", який воює за донецьких бойовиків з 2014 року, Олександр Ходаковський в Telegram, Радіо свобода 

Деталі: За словами Ходаковського, загинув комбриг Андрій Кондрашкін із позивним Дунай. 

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ЗМІ повідомляють, що Кондрашкін був учасником війни Чечні. Сам він стверджував, що брав участь у щонайменше у трьох воєнних конфліктах.

Міноборони Росії загибель командувача 31-ї десантно-штурмової бригади не коментувало.

 

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Теми: війнаРосіяЗбройні силиармія
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