В Украине убили командира российской бригады десантников
Понедельник, 18 сентября 2023, 13:14
Боевики оккупированной Донетчины сообщили о гибели командира 31-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России.
Источник: командир батальона "Восток", который воюет за донецких боевиков с 2014 года, Александр Ходаковский в Telegram, Радио свобода
Детали: По его словам, погиб Андрей Кондрашкин с позывным Дунай.
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СМИ сообщают, что Кондрашкин был участником войны в Чечне. Сам он утверждал, что участвовал как минимум в трех военных конфликтах.
Минобороны России гибель командующего 31-й десантно-штурмовой бригады не комментировало.
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