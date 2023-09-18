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В Украине убили командира российской бригады десантников

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 13:14
В Украине убили командира российской бригады десантников
фото из Telegram Ходаковского

Боевики оккупированной Донетчины сообщили о гибели командира 31-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил России.

Источник: командир батальона "Восток", который воюет за донецких боевиков с 2014 года, Александр Ходаковский в Telegram, Радио свобода 

Детали: По его словам, погиб Андрей Кондрашкин с позывным Дунай. 

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СМИ сообщают, что Кондрашкин был участником войны в Чечне. Сам он утверждал, что участвовал как минимум в трех военных конфликтах.

Минобороны России гибель командующего 31-й десантно-штурмовой бригады не комментировало.

 

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Темы: войнаРосcияВооруженные силыармия
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