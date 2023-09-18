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У Кремлі не знають, у якому стані Кадиров

Ірина БалачукПонеділок, 18 вересня 2023, 13:50
У Кремлі не знають, у якому стані Кадиров
Рамзан Кадиров. Фото з Telegram

Кремль не має жодної інформації про хворобу глави Чечні Рамзана Кадирова, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, проте журналіст повідомив, що Кадиров хворий і потребує частого гемодіалізу. 

Джерело: російське видання Медуза, Telegram-канал "Вы слушали Маяк", ексголовний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедіктов у Telegram

Пряма мова Пєскова: "Ми не маємо інформації з цього приводу. Адміністрація президента навряд чи може давати довідки про стан здоров'я".

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Деталі: Зі свого боку російський журналіст Венедіктов заявив, що у Кадирова "типова важка ниркова недостатність", тому йому "необхідний частий гемодіаліз", що "очевидно, і відбувається в ЦКЛ".

Він також опублікував документ від 3 липня про те, що Кадиров іде у відпустку, і додав, що повідомлень про повернення глави Чечні з відпустки не було.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Останнім часом у Telegram-каналах з'являлася інформація про важку хворобу Кадирова. Писали, що він впав у кому і навіть помер. 
  • 17 вересня, ймовірно, для того, щоб спростувати ці повідомлення, у Telegram-каналі Кадирова з'явилося відео його прогулянки в парку. Однак, де і коли був зроблений цей запис, невідомо.

Теми: КадировРосіяПутін
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