В Кремле не знают, в каком состоянии Кадыров

Кремль не располагает никакой информацией о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако журналист сообщил, что Кадыров болен и нуждается в частом гемодиализе.

Источник: российское издание Медуза, Telegram-канал "Вы слушали Маяк", экс-главред российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram

Прямая речь Пескова: "Мы не располагаем информацией на этот счет. Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья".

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Детали: В свою очередь российский журналист Венедиктов заявил, что у Кадырова "типичная тяжелая почечная недостаточность", поэтому ему "необходим частый гемодиализ", что "видимо, и происходит в ЦКБ".

Он также опубликовал документ от 3 июля о том, что Кадыров идет в отпуск, и добавил, что сообщений о возвращении главы Чечни из отпуска не было.

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