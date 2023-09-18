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В Кремле не знают, в каком состоянии Кадыров

Ирина БалачукПонедельник, 18 сентября 2023, 13:50
В Кремле не знают, в каком состоянии Кадыров
Рамзан Кадыров. Фото из Telegram

Кремль не располагает никакой информацией о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако журналист сообщил, что Кадыров болен и нуждается в частом гемодиализе.  

Источник: российское издание Медуза, Telegram-канал "Вы слушали Маяк", экс-главред российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram

Прямая речь Пескова: "Мы не располагаем информацией на этот счет. Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья".

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Детали: В свою очередь российский журналист Венедиктов заявил, что у Кадырова "типичная тяжелая почечная недостаточность", поэтому ему "необходим частый гемодиализ", что "видимо, и происходит в ЦКБ".

Он также опубликовал документ от 3 июля о том, что Кадыров идет в отпуск, и добавил, что сообщений о возвращении главы Чечни из отпуска не было.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В последнее время в Telegram-каналах появлялась информация о тяжелой болезни Кадырова. Писали, что он упал в кому и даже умер. 
  • 17 сентября, вероятно, для того, чтобы опровергнуть эти сообщения, в Telegram-канале Кадырова появилось видео его прогулки в парке. Однако, где и когда была сделана эта запись, неизвестно.

Темы: КадыровРосcияПутин
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