В Кремле не знают, в каком состоянии Кадыров
Кремль не располагает никакой информацией о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако журналист сообщил, что Кадыров болен и нуждается в частом гемодиализе.
Источник: российское издание Медуза, Telegram-канал "Вы слушали Маяк", экс-главред российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в Telegram
Прямая речь Пескова: "Мы не располагаем информацией на этот счет. Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья".
Детали: В свою очередь российский журналист Венедиктов заявил, что у Кадырова "типичная тяжелая почечная недостаточность", поэтому ему "необходим частый гемодиализ", что "видимо, и происходит в ЦКБ".
Он также опубликовал документ от 3 июля о том, что Кадыров идет в отпуск, и добавил, что сообщений о возвращении главы Чечни из отпуска не было.
Предыстория:
- В последнее время в Telegram-каналах появлялась информация о тяжелой болезни Кадырова. Писали, что он упал в кому и даже умер.
- 17 сентября, вероятно, для того, чтобы опровергнуть эти сообщения, в Telegram-канале Кадырова появилось видео его прогулки в парке. Однако, где и когда была сделана эта запись, неизвестно.