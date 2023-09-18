В окупованому Донецьку пролунали вибухи біля "адміністрації" Пушиліна
Понеділок, 18 вересня 2023, 15:11
Російські ЗМІ та місцеві пабліки повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Донецьку.
Джерело: пропагандистське видання РФ РИА "Новости", Telegram
Деталі: За даними РИА, вибухи пролунали біля будівлі так званої "адміністрації глави ДНР" у центрі міста.
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За словами російського кореспондента, було щонайменше одне влучання в будівлю.
Пропагандисти запевняють, що будівля "зазнала незначних ушкоджень".
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