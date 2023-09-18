В окупованому Донецьку пролунали вибухи біля "адміністрації" Пушиліна

Російські ЗМІ та місцеві пабліки повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Донецьку.

Джерело: пропагандистське видання РФ РИА "Новости", Telegram

Деталі: За даними РИА, вибухи пролунали біля будівлі так званої "адміністрації глави ДНР" у центрі міста.

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За словами російського кореспондента, було щонайменше одне влучання в будівлю.

Пропагандисти запевняють, що будівля "зазнала незначних ушкоджень".