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В оккупированном Донецке прогремели взрывы возле "администрации" Пушилина

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 15:11
В оккупированном Донецке прогремели взрывы возле администрации Пушилина
скриншот

Российские СМИ и местные паблики сообщают о взрывах во временно оккупированном Донецке.

Источник: пропагандисткое издание РФ РИА "Новости", Telegram

Детали: По данным РИА, взрывы прозвучали у здания так называемой "администрации главы ДНР" в центре города.

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По словам российского корреспондента, было как минимум одно попадание в здание.

Пропагандисты уверяют, что здание "получило незначительные повреждения".

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Темы: Донецквзрыв
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