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У Росії запросили 230 тисяч посвідчень для родичів загиблих ветеранів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 15:56
У Росії запросили 230 тисяч посвідчень для родичів загиблих ветеранів
Розбитий на Донбасі українськими військовими підрозділ 58-ї загальновійськової армії Росії. Квітень 2022. Фото: ССО ЗСУ

Російське Мінпраці замовило 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів бойових дій і понад 750 тисяч посвідчень ветерана бойових дій – це в рази більше, ніж раніше.

Джерело: Верстка

Деталі: Згідно з документацією на порталі держзакупівель, з якою ознайомилися журналісти, російське Мінпраці замовило 230 тисяч посвідчень для "членів сім'ї загиблого (померлого) інваліда війни, учасника Великої Вітчизняної війни та ветерана бойових дій")", а також 757 305 посвідчень ветерана бойових дій загальною вартістю 79 мільйонів рублів.

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Як йдеться у тендері, 200 тисяч посвідчень для членів сім'ї загиблих розподілять у російське Міноборони, 30 тисяч – у Мінсоцзахисту. Крім того, в Міністерстві оборони планують передати 600 тисяч видрукуваних посвідчень учасників бойових дій, 86 805 – у Мінсоцзахисту, 60 тисяч – у МВС, 10 тисяч – у Росгвардію, 500 – у Мінбуд. 

Дослівно Верстка: "Це в рази більше, ніж раніше. У травні відомство замовило друк майже 100 тисяч посвідчень ветеранів бойових дій і понад 23 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих. 

Влітку минулого року Мінпраці уклало контракт на друк понад 82 тисяч бланків посвідчень ветеранів бойових дій і близько шести тисяч посвідчень для членів сім'ї загиблого".

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Більше деталей: Як зазначає видання, загалом від початку повномасштабного вторгнення російське Мінпраці замовило 936 052 посвідчень для ветеранів бойових дій. З червня посвідчення для членів сім'ї загиблих видають не тільки родичам солдатів регулярної армії, а й добровольців.

Нагадаємо: Станом на 18 вересня, за інформацією Генштабу ЗСУ, в Україні ліквідували близько 272 940 російських військових.

Теми: РосіявійнаЗбройні силиармія
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