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В России запросили 230 тысяч удостоверений для родственников погибших ветеранов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 15:56
В России запросили 230 тысяч удостоверений для родственников погибших ветеранов
Розбитий на Донбасі українськими військовими підрозділ 58-ї загальновійськової армії Росії. Квітень 2022. Фото: ССО ЗСУ

Российское Минтруда заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий и более 750 тысяч удостоверений ветерана боевых действий - это в разы больше, чем раньше.

Источник: Верстка

Детали: Согласно документации на портале госзакупок, с которой ознакомились журналисты, российское Минтруда заказало 230 тысяч удостоверений для "членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий"), а также 757 305 удостоверений ветерана боевых действий общей стоимостью 79 миллионов рублей.

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Как говорится в тендере, 200 тысяч удостоверений для членов семьи погибших распределят в российское Минобороны, 30 тысяч - в Минсоцзащиты. Кроме того, в Министерстве обороны планируют передать 600 тысяч отпечатанных удостоверений участников боевых действий, 86 805 - в Минсоцзащиты, 60 тысяч - в МВД, 10 тысяч - в Росгвардию, 500 - в Минстрой. 

Дословно Верстка: "Это в разы больше, чем раньше. В мае ведомство заказало печать почти 100 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий и более 23 тысяч удостоверений для членов семей погибших. 

Летом прошлого года Минтруда заключило контракт на печать более 82 тысяч бланков удостоверений ветеранов боевых действий и около шести тысяч удостоверений для членов семьи погибшего".

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Больше деталей: Как отмечает издание, всего с начала полномасштабного вторжения российское Минтруда заказало 936 052 удостоверений для ветеранов боевых действий. С июня удостоверение для членов семьи погибших выдают не только родственникам солдат регулярной армии, но и добровольцев.

Напомним: По состоянию на 18 сентября, по информации Генштаба ВСУ, в Украине ликвидировали около 272 940 российских военных.

Темы: РосcиявойнаВооруженные силыармия
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