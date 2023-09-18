Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России запросили 230 тысяч удостоверений для родственников погибших ветеранов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 18 сентября 2023, 15:56
В России запросили 230 тысяч удостоверений для родственников погибших ветеранов
Розбитий на Донбасі українськими військовими підрозділ 58-ї загальновійськової армії Росії. Квітень 2022. Фото: ССО ЗСУ

Российское Минтруда заказало 230 тысяч удостоверений для членов семей погибших ветеранов боевых действий и более 750 тысяч удостоверений ветерана боевых действий - это в разы больше, чем раньше.

Источник: Верстка

Детали: Согласно документации на портале госзакупок, с которой ознакомились журналисты, российское Минтруда заказало 230 тысяч удостоверений для "членов семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий"), а также 757 305 удостоверений ветерана боевых действий общей стоимостью 79 миллионов рублей.

Реклама:

Как говорится в тендере, 200 тысяч удостоверений для членов семьи погибших распределят в российское Минобороны, 30 тысяч - в Минсоцзащиты. Кроме того, в Министерстве обороны планируют передать 600 тысяч отпечатанных удостоверений участников боевых действий, 86 805 - в Минсоцзащиты, 60 тысяч - в МВД, 10 тысяч - в Росгвардию, 500 - в Минстрой. 

Дословно Верстка: "Это в разы больше, чем раньше. В мае ведомство заказало печать почти 100 тысяч удостоверений ветеранов боевых действий и более 23 тысяч удостоверений для членов семей погибших. 

Летом прошлого года Минтруда заключило контракт на печать более 82 тысяч бланков удостоверений ветеранов боевых действий и около шести тысяч удостоверений для членов семьи погибшего".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Как отмечает издание, всего с начала полномасштабного вторжения российское Минтруда заказало 936 052 удостоверений для ветеранов боевых действий. С июня удостоверение для членов семьи погибших выдают не только родственникам солдат регулярной армии, но и добровольцев.

Напомним: По состоянию на 18 сентября, по информации Генштаба ВСУ, в Украине ликвидировали около 272 940 российских военных.

Темы: РосcиявойнаВооруженные силыармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Росcия
Производитель упаковок и бумаги Mondi, имеющий статус спонсора войны, лишился бизнеса в РФ
Галущенко: работаем, чтобы подвинуть Россию с мирового рынка урана
Появились фото пораженной подводной лодки "Ростов-на-Дону"
Последние новости
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
Все новости...
Реклама: