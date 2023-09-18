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Прем'єр Румунії пропонує заборонити українську агропродукцію ще на 30 днів

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 17:08
Прем'єр Румунії пропонує заборонити українську агропродукцію ще на 30 днів
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що попросить міністрів сільського господарства та економіки ухвалити спільне розпорядження про продовження заборони на імпорт української агропродукції на 30 днів.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на заяву глави румунського уряду, яку наводить RFI

Деталі: Чолаку зазначив, що в понеділок чекає від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля пропозиції щодо ліцензування експорту зернових, які він буде обговорювати.

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"Як ви бачили, Комісія вимагала запровадити систему ліцензування експорту зернових до країн ЄС. Прем'єр-міністр України також дотримувався тієї ж логіки, кажучи про те, що жорсткий контроль все одно буде", – сказав Чолаку.

Він додав, що після рішення Європейської комісії не продовжувати заборону на українську агропродукцію, "жоден кілограм пшениці не був імпортований до Румунії з України".

"Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов'язково попрошу міністра аграрної політики і міністра економіки ухвалити спільний наказ про те, що терміном на 30 днів, поки все не з'ясується, обмеження буде продовжено. Повторюю, запитів немає, і хочу запевнити аграріїв, що такого, як було рік тому, вже не буде", – додав румунський прем'єр.

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У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це,ПольщаУгорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково. 

Україна вирішила подати скаргу до СОТ на ці три країни.

Теми: сільське господарствоРумунія
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