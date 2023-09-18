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Премьер Румынии предлагает запретить украинскую агропродукцию еще на 30 дней

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 17:08
Премьер Румынии предлагает запретить украинскую агропродукцию еще на 30 дней
Фото: Getty Images

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что попросит министров сельского хозяйства и экономики принять совместное распоряжение о продлении запрета на импорт украинской агропродукции на 30 дней.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на заявление главы румынского правительства, которое приводит RFI

Детали: Чолаку отметил, что в понедельник ждет от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля предложения по лицензированию экспорта зерновых, которые он будет обсуждать.

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Он добавил, что после решения Европейской комиссии не продлевать запрет на украинскую агропродукцию, "ни один килограмм пшеницы не был импортирован в Румынию из Украины".

"Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра аграрной политики и министра экономики принять совместный приказ о том, что сроком на 30 дней, пока все не выяснится, ограничения будут продлены. Повторяю, запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет", – добавил румынский премьер.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

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Несмотря на это, ПольшаВенгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

Украина решила подать жалобу в ВТО на эти три страны.

Темы: сельское хозяйствоРумыния
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