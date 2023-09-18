Росіяни обстріляли Херсон, поранили 66-річного чоловіка

Російська армія ввечері обстріляла Херсон, постраждав 66-річний чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно: "Близько 18:30 армія рф вдарила по Херсону. Поцілили по гаражному кооперативу. Травми отримав 66-річний чоловік. Його у важкому стані госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу".

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