Росіяни обстріляли Херсон, поранили 66-річного чоловіка
Понеділок, 18 вересня 2023, 20:05
Російська армія ввечері обстріляла Херсон, постраждав 66-річний чоловік.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно: "Близько 18:30 армія рф вдарила по Херсону. Поцілили по гаражному кооперативу. Травми отримав 66-річний чоловік. Його у важкому стані госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу".
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Передісторія:
- У ніч на 18 вересня протиповітряна оборона працювала на Миколаївщині і Дніпропетровщині − російський дрон поцілив у будівлю у Снігурівській громаді, але минулося без постраждалих.