Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Херсон, поранили 66-річного чоловіка

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 вересня 2023, 20:05
Росіяни обстріляли Херсон, поранили 66-річного чоловіка
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЛУГАНСЬКОЇ ОВА

Російська армія ввечері обстріляла Херсон, постраждав 66-річний чоловік. 

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно: "Близько 18:30 армія рф вдарила по Херсону. Поцілили по гаражному кооперативу. Травми отримав 66-річний чоловік. Його у важкому стані госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу".

Реклама:

Передісторія:

  • У ніч на 18 вересня протиповітряна оборона працювала на Миколаївщині і Дніпропетровщині − російський дрон поцілив у будівлю у Снігурівській громаді, але минулося без постраждалих.

Теми: Херсонобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Херсон
Окупанти всю ніч гатили по Херсонщині, є загиблі і постраждалі – ОВА
Мер Херсона Колихаєв у російському полоні, його готові обмінювати – син
У Херсоні спіймали коригувальницю: працювала на депутата з РФ
Останні новини
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
Усі новини...
Реклама: