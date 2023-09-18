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Росіяни обстріляли Херсон, поранили 66-річного чоловіка

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 вересня 2023, 20:05
Росіяни обстріляли Херсон, поранили 66-річного чоловіка
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ЛУГАНСЬКОЇ ОВА

Російська армія ввечері обстріляла Херсон, постраждав 66-річний чоловік. 

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно: "Близько 18:30 армія рф вдарила по Херсону. Поцілили по гаражному кооперативу. Травми отримав 66-річний чоловік. Його у важкому стані госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу".

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Передісторія:

  • У ніч на 18 вересня протиповітряна оборона працювала на Миколаївщині і Дніпропетровщині − російський дрон поцілив у будівлю у Снігурівській громаді, але минулося без постраждалих.

Теми: Херсонобстрілвійна
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