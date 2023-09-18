Россияне обстреляли Херсон, ранен 66-летний мужчина

Российская армия вечером обстреляла Херсон, пострадал 66-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Около 18:30 армия РФ ударила по Херсону. Попали по гаражному кооперативу. Травмы получил 66-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь".

Реклама:

Предыстория: