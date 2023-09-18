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Россияне обстреляли Херсон, ранен 66-летний мужчина

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 сентября 2023, 20:05
Россияне обстреляли Херсон, ранен 66-летний мужчина
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ЛУГАНСКОЙ ОВА

Российская армия вечером обстреляла Херсон, пострадал 66-летний мужчина.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно: "Около 18:30 армия РФ ударила по Херсону. Попали по гаражному кооперативу. Травмы получил 66-летний мужчина. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики оказывают необходимую помощь".

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Предыстория:

  • В ночь на 18 сентября противовоздушная оборона работала на Николаевщине и Днепропетровщине – русский дрон попал в здание в Снигиревской общине, но обошлось без пострадавших.

Темы: Херсонобстрелвойна
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