"Шахед" влучив у будівлю на Миколаївщині, над Дніпропетровщиною збили 2 ракети
У ніч на 18 вересня протиповітряна оборона працювала на Миколаївщині і Дніпропетровщині − російський дрон поцілив у будівлю у Снігурівській громаді, але минулося без постраждалих.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Дніпропетровcької ОВА Сергій Лисак та командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram
Пряма мова Кіма: "Вночі 18 вересня, о 02:25, ударів БпЛА типу "Shahed-136/131" зазнала Снігурівська громада. Внаслідок влучання виникла пожежа двоповерхової будівлі, яка не експлуатується. Її оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає".
Деталі: Водночас Лисак повідомив, що під ранок над Дніпропетровщиною збили 2 крилаті ракети.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео роботи української ППО і подякував оборонцям за успішну роботу.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук опублікував у Telegram відео роботи української ППО уночі 18 вересня і подякував оборонцям за успішну роботу. На відео зафіксовані 2 влучання по ворожих цілях. Олещук додав, що третю ціль також уразили pic.twitter.com/FVHsDnpheu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2023ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Уночі 18 вересня Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили групу ракет по Україні. У всіх областях країни оголошували повітряну тривогу.
- У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи і працювала ППО.