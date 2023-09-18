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"Шахед" влучив у будівлю на Миколаївщині, над Дніпропетровщиною збили 2 ракети

Ірина БалачукПонеділок, 18 вересня 2023, 08:00
Шахед влучив у будівлю на Миколаївщині, над Дніпропетровщиною збили 2 ракети
Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині. Фото ілюстративне з Telegram Лисака

У ніч на 18 вересня протиповітряна оборона працювала на Миколаївщині і Дніпропетровщині − російський дрон поцілив у будівлю у Снігурівській громаді, але минулося без постраждалих.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Дніпропетровcької ОВА Сергій Лисак та командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Кіма: "Вночі 18 вересня, о 02:25, ударів БпЛА типу "Shahed-136/131" зазнала Снігурівська громада. Внаслідок влучання виникла пожежа двоповерхової будівлі, яка не експлуатується. Її оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає".

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Деталі: Водночас Лисак повідомив, що під ранок над Дніпропетровщиною збили 2 крилаті ракети.  

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео роботи української ППО і подякував оборонцям за успішну роботу.

Передісторія:

Теми: безпілотникиППОМиколаївська областьДніпропетровська область
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