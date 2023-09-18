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Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Німеччини Україні на 400 млн євро

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 18 вересня 2023, 20:59
Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Німеччини Україні на 400 млн євро
БОРИС ПІСТОРІУС, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України в обороні проти російського агресора на 400 мільйонів євро.

Джерело: Пісторіус в інтерв’ю Bild

Деталі: За словами очільника Міноборони ФРН, до нового пакета військової допомоги Україні увійшли вибухові боєприпаси, мінометні боєприпаси й реактивні снаряди.

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"Тому що боєприпаси – це те, чого Україна потребує найнагальніше у своїй оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни", – підкреслив він.

Також, додав Пісторіус, Україна отримає броньовані автомобілі, системи розмінування й зимовий одяг і генератори. Загалом пакет буде коштувати 400 мільйонів євро.

Заява міністра оборони Німеччини пролунала напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі Рамштайн. Очікується, що на ній Берлін може також запропонувати розширення навчання українських військовослужбовців.

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За даними німецького уряду, загальний обсяг фінансованої з лютого 2022 року військової допомоги Україні до кінця 2023-го становить 5,4 мільярда євро – ця сума враховує і вже надану техніку, й ту, що планується відправити.

У травні Міністерство оборони Німеччини офіційно оголосило про надання військової допомоги Україні в розмірі 2,7 млрд євро, що стало найбільшим пакетом з моменту вторгнення Росії.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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