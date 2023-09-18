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Писториус объявил о новом пакете военной помощи Германии Украине на 400 млн евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 сентября 2023, 20:59
Писториус объявил о новом пакете военной помощи Германии Украине на 400 млн евро
БОРИС ПІСТОРИУС, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о подготовке нового пакета военной помощи для Украины в обороне против российского агрессора на 400 миллионов евро.

Источник: Писториус в интервью Bild

Детали: По словам главы Минобороны ФРГ, в новый пакет военной помощи Украине вошли взрывчатые боеприпасы, минометные боеприпасы и реактивные снаряды.

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"Потому что боеприпасы – это то, в чем Украина нуждается наиболее остро в своей оборонительной борьбе против жестокой агрессивной войны", – подчеркнул он.

Также, добавил Писториус, Украина получит бронированные автомобили, системы разминирования и зимнюю одежду и генераторы. В целом пакет будет стоить 400 миллионов евро.

Заявление министра обороны Германии прозвучало накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн. Ожидается, что на ней Берлин может также предложить расширение обучения украинских военнослужащих.

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По данным немецкого правительства, общий объем финансируемой с февраля 2022 года военной помощи Украине до конца 2023-го составляет 5,4 миллиарда евро – эта сумма учитывает и уже предоставленную технику, и ту, что планируется отправить.

В мае Министерство обороны Германии официально объявило о предоставлении военной помощи Украине в размере 2,7 млрд евро, что стало крупнейшим пакетом с момента вторжения России.

Темы: Германияпомощь Украине
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