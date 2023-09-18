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Зеленський прибув до Нью-Йорка і анонсував участь у засіданні ООН

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 вересня 2023, 23:03
Зеленський прибув до Нью-Йорка і анонсував участь у засіданні ООН
Зеленські прилетіли до США. Фото - Олена Зеленська

Президент України Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк і анонсував участь у Генасамблеї ООН та інших двосторонніх зустрічах.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Президент повідомив, що в Нью-Йорку прямує до українських воїнів, які проходять в США лікування та реабілітацію. Також анонсував участь у Генеральній Асамблеї ООН, Саміті цілей сталого розвитку, Раді Безпеки та проведення двосторонніх зустрічей.

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Зокрема у планах Зеленського переговори з Президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом та зустрічі з американським бізнесом, журналістами і  громадою.

Пряма мова: "Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН".

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Зеленський у четвер, 21 вересня, має зустрітися з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступити із промовою, а також провести зустріч із президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Теми: ЗеленськийСШАООН
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