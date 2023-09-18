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Зеленский прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 сентября 2023, 23:03
Зеленский прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН
Зеленские прилетели в США. Фото - Елена Зеленская

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в Генассамблее ООН и других двусторонних встречах.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Президент сообщил, что в Нью-Йорке направляется к украинским воинам, которые проходят в США лечение и реабилитацию. Также анонсировал участие в Генеральной Ассамблее ООН, Саммите целей устойчивого развития, Совете Безопасности и проведении двусторонних встреч.

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В частности, в планах Зеленского переговоры с Президентом США, с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством и встречи с американским бизнесом, журналистами и общиной.

Прямая речь: "Территориальная целостность государства – ключевой принцип всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И надо вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их. Украина сделает четкое предложение по этому поводу членам ООН".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Зеленский в четверг, 21 сентября, должен встретиться со всеми американскими сенаторами в Конгрессе и выступить с речью, а также провести встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Темы: ЗеленскийСШАООН
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