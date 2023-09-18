Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова – Терехов

Увечері 18 вересня російська армія вдарила ракетами по центральній частині Харкова.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією під ударом центральна частина міста".

Реклама:

Деталі: Голова Харківської ОВА закликав містян перебувати в укриттях, Повітряні сили раніше повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння на Харківщині.

Оновлено о 23:33: Терехов повідомив, що є інформація про влучання у виробничу зону Холодногірського району міста. За словами Синєгубова, обійшлося без постраждалих. Наслідки ударів уточнюють.