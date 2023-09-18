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Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова – Терехов

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 вересня 2023, 23:21
Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова – Терехов
ІГОР ТЕРЕХОВ, ФОТО З FACEBOOK

Увечері 18 вересня російська армія вдарила ракетами по центральній частині Харкова. 

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 

Пряма мова Терехова: "Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією під ударом центральна частина міста".

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Деталі: Голова Харківської ОВА закликав містян перебувати в укриттях, Повітряні сили раніше повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння на Харківщині. 

Оновлено о 23:33: Терехов повідомив, що є інформація про влучання у виробничу зону Холодногірського району міста. За словами Синєгубова, обійшлося без постраждалих. Наслідки ударів уточнюють. 

Теми: Харківракетний удар
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