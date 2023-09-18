Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова – Терехов

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 вересня 2023, 23:21
Росіяни вдарили ракетами по центру Харкова – Терехов
ІГОР ТЕРЕХОВ, ФОТО З FACEBOOK

Увечері 18 вересня російська армія вдарила ракетами по центральній частині Харкова. 

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Повітряні сили, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов 

Пряма мова Терехова: "Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією під ударом центральна частина міста".

Реклама:

Деталі: Голова Харківської ОВА закликав містян перебувати в укриттях, Повітряні сили раніше повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння на Харківщині. 

Оновлено о 23:33: Терехов повідомив, що є інформація про влучання у виробничу зону Холодногірського району міста. За словами Синєгубова, обійшлося без постраждалих. Наслідки ударів уточнюють. 

Теми: Харківракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Харків
Нічний обстріл Харкова: росіяни влучили по підприємству, сталася пожежа
Росіяни завдали ударів по Харкову
Обстріл Харкова: росіяни били з "Іскандерів", п’ятеро людей поранені
Останні новини
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
Усі новини...
Реклама: