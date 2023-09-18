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Россияне ударили ракетами по центру Харькова – Терехов

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 сентября 2023, 23:21
Россияне ударили ракетами по центру Харькова – Терехов
ИГОРЬ ТЕРЕХОВ, ФОТО ИЗ FACEBOOK

Вечером 18 сентября российская армия ударила ракетами по центральной части Харькова.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, Воздушные силы, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Харьков снова под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под ударом центральная часть города".

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Детали: Глава Харьковской ОВО призвал горожан находиться в укрытиях, Воздушные силы ранее сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской области.

Обновлено в 23:33: Терехов сообщил, что есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района города. По словам Синегубова, обошлось без пострадавших. Последствия ударов уточняют.

Темы: Харьковракетный удар
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