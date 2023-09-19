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Повітряні сили оголошували про загрозу ракет та безпілотників у кількох областях

Тетяна ОлійникВівторок, 19 вересня 2023, 00:30
Повітряні сили оголошували про загрозу ракет та безпілотників у кількох областях
Скриншот з alerts.in.ua

Повітряні сили пізно увечері 18 вересня оголосили про загрозу ракет та безпілотників у кількох областях. Балістичну загрозу оголошували цієї ночі двічі.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька – загроза балістики!"

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Деталі: Раніше повітряну тривогу оголосили у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. У Харкові місцева влада підтвердила інформацію про вибухи. 

Оновлено о 23:49: Станом на 23:50 Повітряні сили оголосили відбій балістичної загрози в областях, втім повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях. 

О 00.13 Повітряні сили оголосили загрозу застосування балістичного озброєння у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Та загрозу безпілотників у Кіровоградській та Миколаївській областях. 

ВІДЕО ДНЯ

О 00.16 оголошена ракетна  небезпека у Донецькій та Херсонській областях.

О 00.26 повідомлено про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 00.58 з'явилася загроза ударних БпЛА типу "Shahed" для Кіровоградської та Миколаївської областей. Безпілотників кілька груп, тому повітряники попереджають про загрозу і для суміжних областей.

О 1.07 у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях знову з'явилася загроза балістики.

О 1.15 загроза застосування балістики зявилася у Кіровоградській та Полтавській областях.

О 1.37 загроза ударних безпілотників оголошена у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях.

О 1.54 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

О 3.18 оголошено відбій ракетної небезпеки, водночас ЗМІ повідомили про вибухи у Кривому Розі.

 
Мапа повітряних тривог станом на 1.37

Теми: повітряна тривога
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