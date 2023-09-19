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Воздушные силы объявляли об угрозе ракет и беспилотников в нескольких областях

Татьяна ОлейникВторник, 19 сентября 2023, 00:30
Воздушные силы объявляли об угрозе ракет и беспилотников в нескольких областях

Воздушные силы поздно вечером 18 сентября объявили об угрозе ракет и беспилотников в нескольких областях. Баллистическую угрозу объявляли этой ночью дважды.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая – угроза баллистики!"

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Детали: Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. В Харькове местные власти подтвердили информацию о взрывах.

Обновлено в 23:49: По состоянию на 23:50 Воздушные силы объявили отбой баллистической угрозы в областях, однако сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В 00.13 Воздушные силы объявили угрозу применения баллистического вооружения в Полтавской, Сумской и Харьковской областях. И угрозу беспилотников в Кировоградской и Николаевской областях.

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В 00.16 объявлена ракетная опасность в Донецкой и Херсонской областях.

В 00.26 объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 00.58 появилась угроза ударных БпЛА типа "Shahed" для Кировоградской и Николаевской областей. Беспилотников несколько групп, поэтому воздушники предупреждают об угрозе и для смежных областей.

В 1.07 в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях снова появилась угроза баллистики.

В 1.15 Угроза применения баллистики появилась в Кировоградской и Полтавской областях.

В 1:37 угроза ударных беспилотников объявлена в Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

В 1.54 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В 3.18 объявлен отбой ракетной опасности, в то же время СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге.

Карта воздушных тревог по состоянию на 1.37
Карта воздушных тревог по состоянию на 1.37

Темы: воздушная тревога
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