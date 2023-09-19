Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтонів
Перша леді України Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтон та меценатами, які підтримують Україну.
Джерело: Олена Зеленська у Telegram
Деталі: Окрім цього, Зеленська спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, що зафіксовані на світлинах розбомблених Росією пам’яток України.
Пряма мова Зеленської: "Найближчими днями матиму кілька виступів на різних полях Генасамблеї ООН. Зокрема, розповім про українських дітей і те, що вони змушені переживати через ворожий напад. Розповім про українських жінок і щойно ухвалену стратегію рівної оплати праці на заході, приуроченому до Міжнародного дня рівної оплати праці.
Проведу низку важливих двосторонніх зустрічей, зокрема зустріч із генеральним директором ВООЗ".
Предісторія:
- У понеділок президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув у Нью-Йорк і анонсував участь у Генасамблеї ООН та інших двосторонніх зустрічах.