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Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтонів

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 00:13
фото: Telegram Олени Зеленської

Перша леді України Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтон та меценатами, які підтримують Україну.

Джерело: Олена Зеленська у Telegram

Деталі: Окрім цього, Зеленська спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, що зафіксовані на світлинах розбомблених Росією пам’яток України. 

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Пряма мова Зеленської: "Найближчими днями матиму кілька виступів на різних полях Генасамблеї ООН. Зокрема, розповім про українських дітей і те, що вони змушені переживати через ворожий напад. Розповім про українських жінок і щойно ухвалену стратегію рівної оплати праці на заході, приуроченому до Міжнародного дня рівної оплати праці.

Проведу низку важливих двосторонніх зустрічей, зокрема зустріч із генеральним директором ВООЗ".

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Теми: ЗеленськийСША
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