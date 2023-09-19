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Елена Зеленская в США встретится с семьей Клинтонов

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 00:13
Елена Зеленская в США встретится с семьей Клинтонов

Первая леди Украины Елена Зеленская в США встретится с семьей Клинтон и меценатами, которые поддерживают Украину.

Источник: Елена Зеленская в Telegram

Детали: Кроме этого, Зеленская совместно с генеральным директором ЮНЕСКО откроет выставку, посвященную разрушениям культурного наследия, которые зафиксированы на фотографиях разбомбленных Россией памятников Украины.

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Прямая речь Зеленской: "В ближайшие дни буду иметь несколько выступлений на разных полях Генассамблеи ООН. В частности, расскажу об украинских детях и то, что они вынуждены переживать из-за вражеского нападения. Расскажу об украинских женщинах и только что принятой стратегии равной оплаты труда на мероприятии, приуроченном к Международному дню равной оплаты труда.
Проведу ряд важных двусторонних встреч, в том числе встречу с генеральным директором ВОЗ".

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Темы: ЗеленскийСША
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