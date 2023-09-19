Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Краматорську, Слов'янську, Одесі та Херсоні було чути вибухи

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 02:14
В Краматорську, Слов'янську, Одесі та Херсоні було чути вибухи
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В ніч на 19 вересня в Одесі, Краматорську і Слов'янську Донецької області, а також у Херсоні було чути звуки вибухів.

Джерело: Суспільне у Telegram

Деталі: Близько 2.00 місцеві мешканці повідомили, що в Одесі та області лунають вибухи.

Реклама:

Перед цим, в ніч на 19 вересня, такі повідомлення надходили з Краматорська, Слов'янська і Херсона.

Передісторія: 

Повітряні сили в ніч на  19 вересня оголосили про загрозу ракет та безпілотників у кількох областях. Балістичну загрозу оголошували цієї ночі двічі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: вибухповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
вибух
У Кривому Розі через влучання горіла багатоповерхівка
У Львові влада повідомила про вибухи і пожежу на складі, є постраждалі
На Київщині через вибух гранати є загиблий і поранений
Останні новини
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
Усі новини...
Реклама: