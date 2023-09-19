В Краматорську, Слов'янську, Одесі та Херсоні було чути вибухи
Вівторок, 19 вересня 2023, 02:14
В ніч на 19 вересня в Одесі, Краматорську і Слов'янську Донецької області, а також у Херсоні було чути звуки вибухів.
Джерело: Суспільне у Telegram
Деталі: Близько 2.00 місцеві мешканці повідомили, що в Одесі та області лунають вибухи.
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Перед цим, в ніч на 19 вересня, такі повідомлення надходили з Краматорська, Слов'янська і Херсона.
Передісторія:
Повітряні сили в ніч на 19 вересня оголосили про загрозу ракет та безпілотників у кількох областях. Балістичну загрозу оголошували цієї ночі двічі.
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