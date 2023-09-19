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В Краматорске, Славянске, Одессе и Херсоне были слышны взрывы

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 02:14
В Краматорске, Славянске, Одессе и Херсоне были слышны взрывы
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В ночь на 19 сентября в Одессе, Краматорске и Славянске Донецкой области, а также в Херсоне были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне в Telegram

Детали: Около 2.00 местные жители сообщили, что в Одессе и области раздаются взрывы.

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Раньше, в ночь на 19 сентября, такие сообщения поступали из Краматорска, Славянска и Херсона.

Предыстория: 

  • Воздушные силы в ночь на 19 сентября объявили об угрозе ракет и беспилотников в нескольких областях. Баллистическую угрозу объявляли этой ночью дважды.

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Темы: взрыввоздушная тревога
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