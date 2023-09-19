В Краматорске, Славянске, Одессе и Херсоне были слышны взрывы
Вторник, 19 сентября 2023, 02:14
В ночь на 19 сентября в Одессе, Краматорске и Славянске Донецкой области, а также в Херсоне были слышны звуки взрывов.
Источник: Суспільне в Telegram
Детали: Около 2.00 местные жители сообщили, что в Одессе и области раздаются взрывы.
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Раньше, в ночь на 19 сентября, такие сообщения поступали из Краматорска, Славянска и Херсона.
Предыстория:
- Воздушные силы в ночь на 19 сентября объявили об угрозе ракет и беспилотников в нескольких областях. Баллистическую угрозу объявляли этой ночью дважды.
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