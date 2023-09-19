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На Бєлгородщині місцева влада відзвітувала про збиття трьох повітряних цілей

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 03:01
На Бєлгородщині місцева влада відзвітувала про збиття трьох повітряних цілей
ФОТО ROSBALT.RU

У Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області спрацювала система протиповітряної оборони - і нібито збито 3 повітряні цілі на підльоті до міста.

Джерело: російське пропагандиське видання "РІА Новості" в Telegram, з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Деталі: За словами Гладкова, оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків на землі. 

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За попередніми даними, постраждалих немає, пошкоджено лінії електропередачі.

Теми: Росіявійна
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