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На Белгородщине местные власти отчитались о сбитии трех воздушных целей

"Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 03:01
На Белгородщине местные власти отчитались о сбитии трех воздушных целей
ФОТО ROSBALT.RU

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны и якобы сбиты 3 воздушные цели на подлете к городу.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram, со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Детали: По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. 

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По предварительным данным, пострадавших нет, повреждены линии электропередачи.

Темы: Росcиявойна
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