На Белгородщине местные власти отчитались о сбитии трех воздушных целей
Вторник, 19 сентября 2023, 03:01
В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны и якобы сбиты 3 воздушные цели на подлете к городу.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram, со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Детали: По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
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По предварительным данным, пострадавших нет, повреждены линии электропередачи.