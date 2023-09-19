На Белгородщине местные власти отчитались о сбитии трех воздушных целей

В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны и якобы сбиты 3 воздушные цели на подлете к городу.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" в Telegram, со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Детали: По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

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По предварительным данным, пострадавших нет, повреждены линии электропередачи.