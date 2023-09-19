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Байден хоче почути від Зеленського про ситуацію на полі бою – Кірбі

"Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 03:28
Байден хоче почути від Зеленського про ситуацію на полі бою – Кірбі
координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, фото Kevin Dietsch/Getty Images

Президент США Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, аби почути від нього особисто про розвиток подій в Україні, зокрема, щодо прогресу в контрнаступі ЗСУ.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у Нью Йорку, Укрінформ

Пряма мова Кірбі: "Президент (Байден – ред.) з нетерпінням чекає, щоб почути від Президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають – свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою".

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Деталі: Крім того, за словами Кірбі, Байден хоче запевнити Зеленського: коли США кажуть, що залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно, то українці мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься.

Кірбі підкреслив, що зустріч у Білому домі відбуватиметься в "критично важливий час". Він нагадав, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, Росія звертається до інших країн-вигнанців, таких як КНДР, а міжнародна спільнота об’єднується на підтримку України, зокрема у форматі "Рамштайн".

Представник Білого дому підтвердив, що Президент України під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США: "Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від Президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден".

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Також Кірбі підкреслив, що український лідер постійно в публічному й приватному порядку висловлював вдячність за все, що Сполучені Штати роблять для підтримки ЗСУ.

Передісторія:

  • У понеділок президент України Володимир Зеленський з дружиною прибув у Нью-Йорк і анонсував участь у Генасамблеї ООН та інших двосторонніх зустрічах.
  • Перша леді України Олена Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтон та меценатами, які підтримують Україну. Окрім цього, Зеленська спільно з генеральною директоркою ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, що зафіксовані на світлинах.

Теми: БайденЗеленськийСШАвійна
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