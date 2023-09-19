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У Кривому Розі через влучання горіла багатоповерхівка

Ірина БалачукВівторок, 19 вересня 2023, 07:39
У Кривому Розі через влучання горіла багатоповерхівка
Фото з Telegram Сергія Лисака

Багатоповерхова будівля загорілася у Кривому Розі у результаті нічної атаки росіян.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram 

Пряма мова Лисака: "Вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків".

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Деталі: Вілкул додав, що пошкоджені багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку.

Але минулося без людських жертв.

"На базі школи (у цьому мікрорайоні одна школа і мешканці добре знають де вона знаходиться) створено штаб ліквідації наслідків. З 9-ї ранку там буде видача будматеріалів − плівка, ОСБ, рейка та інше, прийом заяв на пошкоджене майно та матеріальну допомогу з міського бюджету", − наголосив Вілкул.

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Також Лисак повідомив, що вранці над областю збили російський БПЛА.

Також від вечора 18 вересня окупанти двічі били по Нікопольщині. З артилерії гатили по Нікополю та Марганецькій громаді. 

 
Фото з Telegram Сергія Лисака 

71-річний чоловік дістав поранення, він у лікарні, в стані середньої тяжкості. 

 
Фото з Telegram Сергія Лисака 

Крім того, пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія лектропередач та газогін.

Передісторія:

Теми: Кривий Рігвибухвійна
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