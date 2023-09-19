Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кривому Розі через влучання горіла багатоповерхівка

Ірина БалачукВівторок, 19 вересня 2023, 07:39
У Кривому Розі через влучання горіла багатоповерхівка
Фото з Telegram Сергія Лисака

Багатоповерхова будівля загорілася у Кривому Розі у результаті нічної атаки росіян.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram 

Пряма мова Лисака: "Вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків".

Реклама:

Деталі: Вілкул додав, що пошкоджені багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку.

Але минулося без людських жертв.

"На базі школи (у цьому мікрорайоні одна школа і мешканці добре знають де вона знаходиться) створено штаб ліквідації наслідків. З 9-ї ранку там буде видача будматеріалів − плівка, ОСБ, рейка та інше, прийом заяв на пошкоджене майно та матеріальну допомогу з міського бюджету", − наголосив Вілкул.

ВІДЕО ДНЯ

Також Лисак повідомив, що вранці над областю збили російський БПЛА.

Також від вечора 18 вересня окупанти двічі били по Нікопольщині. З артилерії гатили по Нікополю та Марганецькій громаді. 

 
Фото з Telegram Сергія Лисака 

71-річний чоловік дістав поранення, він у лікарні, в стані середньої тяжкості. 

 
Фото з Telegram Сергія Лисака 

Крім того, пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія лектропередач та газогін.

Передісторія:

Теми: Кривий Рігвибухвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРосіяни скинули авіабомби на Берислав: є загиблий та поранені, під завалами шукають людей

фото У Росії під Оренбургом горіла нафтобаза

Помер глава мафіозного клану "Коза ностра"

Помер народний депутат Іванчук

До МКС готують звернення зі звинуваченням Путіна у використанні голоду як зброї – ЗМІ

Зеленський про спільне виробництво зброї з США: Було фантастикою, стане реальністю

Усі новини...
Кривий Ріг
У Кривому Розі пролунав вибух
У Кривому Розі прогриміли вибухи
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 74 людей
Останні новини
12:26
ДБР прийшло з обшуками до одіозного судді Ємельянова – джерело
12:16
Дрон-камікадзе атакував об'єкт зв'язку в Бєлгородській області РФ
12:04
Окупанти повідомили про вибухи в Севастополі: нищать залишки штабу Чорноморського флоту
12:02
відеоНа Луганщині вибухають військові склади на кордоні з РФ – росЗМІ
11:59
Суддя, який не хотів обирати запобіжний захід Коболєву, зняв з нього браслети та зменшив заставу
11:52
Росіяни намагались перейти кордон на Харківщині і облаштувати укріплення – ДПСУ
11:30
Кабмін спрямував 21,8 мільярда грантів від Японії на відновлення України
11:14
оновленоРосіяни скинули авіабомби на Берислав: є загиблий та поранені, під завалами шукають людей
11:13
Пакистан хоче домовитись з РФ про довгострокову угоду щодо імпорту нафти
11:10
Україна і Польща створять великий військово-медичний хаб
Усі новини...
Реклама: