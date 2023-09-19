В Кривом Роге из-за попадания горела многоэтажка
Многоэтажное здание загорелось в Кривом Роге в результате ночной атаки россиян.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Прямая речь Лысака: "Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов".
Детали: Вилкул добавил, что повреждены много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду.
Но обошлось без человеческих жертв.
"На базе школы (в этом микрорайоне одна школа и жители хорошо знают где она находится) создан штаб ликвидации последствий. С 9 утра там будет выдача стройматериалов − пленка, ОСБ, рейка и прочее, прием заявлений на поврежденное имущество и материальную помощь из городского бюджета", − подчеркнул Вилкул.
Лысак также сообщил, что утром над областью сбили российский БПЛА.
Также с вечера 18 сентября оккупанты дважды били по Никопольщине. Из артиллерии ударили по Никополю и Марганецкой общине.
71-летний мужчина получил ранения, он в больнице, в состоянии средней тяжести.
Кроме того, повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, гараж, линия лектропередач и газопровод.
Предыстория:
- Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрыве в городе.