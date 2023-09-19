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В Кривом Роге из-за попадания горела многоэтажка

Ирина БалачукВторник, 19 сентября 2023, 07:39
В Кривом Роге из-за попадания горела многоэтажка
Фото из Telegram Сергея Лысака

Многоэтажное здание загорелось в Кривом Роге в результате ночной атаки россиян.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов".

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Детали: Вилкул добавил, что повреждены много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду.

Но обошлось без человеческих жертв.

"На базе школы (в этом микрорайоне одна школа и жители хорошо знают где она находится) создан штаб ликвидации последствий. С 9 утра там будет выдача стройматериалов − пленка, ОСБ, рейка и прочее, прием заявлений на поврежденное имущество и материальную помощь из городского бюджета", − подчеркнул Вилкул.

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Лысак также сообщил, что утром над областью сбили российский БПЛА.

Также с вечера 18 сентября оккупанты дважды били по Никопольщине. Из артиллерии ударили по Никополю и Марганецкой общине.  

 
Фото Из Telegram Сергея ЛЫсака

71-летний мужчина получил ранения, он в больнице, в состоянии средней тяжести.

 
Фото Из Telegram Сергея ЛЫсака 

Кроме того, повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, гараж, линия лектропередач и газопровод.

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Темы: Кривой Рогвзрыввойна
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